Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

قتلى جراء فيضانات في إيطاليا

جانب من منطقة في إيطاليا شهدت فيضانات - أرشيف

غمرت الأمطار الغزيرة أخدودا مليئا بالمتنزهين الاثنين في إقليم كالابريا جنوبي إيطاليا، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، حسبما قالت وكالة الحماية المدنية في البلاد.

وقال رئيس الحماية المدنية في كالابريا، كارلو تانسي، لمحطة سكاي تي جي 24 التلفزيونية إن 12 شخصا آخرين، من ضمنهم صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، نقلوا إلى بر الأمان خلال الفيضان المفاجئ في أخدود راغانيلو، وهو منطقة تنزه شهيرة.

ولم يتضح عدد الأشخاص المفقودين لكن قيل إن هناك على الأقل ثلاث مجموعات من المتنزهين كانوا يسيرون في الأخدود.

وأضاف تانسي: "إنه صدع في سطح الأرض ضيق للغاية وعال. تخيل ما يقرب من كيلومتر واحد من الارتفاع. والعرض أمتار قليلة فقط. تخيل مصير الأشخاص الذين كانوا في هذه الحفرة".

Back to top
XS
SM
MD
LG