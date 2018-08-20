قتلى جراء فيضانات في إيطاليا

غمرت الأمطار الغزيرة أخدودا مليئا بالمتنزهين الاثنين في إقليم كالابريا جنوبي إيطاليا، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، حسبما قالت وكالة الحماية المدنية في البلاد.

وقال رئيس الحماية المدنية في كالابريا، كارلو تانسي، لمحطة سكاي تي جي 24 التلفزيونية إن 12 شخصا آخرين، من ضمنهم صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، نقلوا إلى بر الأمان خلال الفيضان المفاجئ في أخدود راغانيلو، وهو منطقة تنزه شهيرة.

ولم يتضح عدد الأشخاص المفقودين لكن قيل إن هناك على الأقل ثلاث مجموعات من المتنزهين كانوا يسيرون في الأخدود.

وأضاف تانسي: "إنه صدع في سطح الأرض ضيق للغاية وعال. تخيل ما يقرب من كيلومتر واحد من الارتفاع. والعرض أمتار قليلة فقط. تخيل مصير الأشخاص الذين كانوا في هذه الحفرة".