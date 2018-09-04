قتلى في اشتباك جنود جزائريين مع مسلحين

قال مسؤولون إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباك مع مسلحين غربي الجزائر.

وأضافوا أن مسلحين إثنين من بينهم زعيم المجموعة قتلا أيضا.

وأطلق المتطرفون النار على جنود خلال دورية في قرية تلاغ بمحافظة سيدي بلعباس، غرب العاصمة الجزائر.

وقالت السلطات المحلية إن المجموعة كانت مسؤولة عن مقتل إثنين من الأئمة في 22 أيار/مايو، يبلغان من العمر (64 و67 عاما)، في مسجد بوادي السباع، وهي بلدة أخرى في المنطقة.

وتستمر الجزائر في مطاردة المتطرفين بعد سنوات مما يطلق عليه "العقد الأسود" في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحالي عندما خلفت أعمال عنف ما يقدر بنحو 200 ألف قتيل.