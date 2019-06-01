قتلى في انفجارين بالرقة

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون بجروح في حصيلة أولية نتيجة انفجارين وسط مدينة الرقة السورية.

ونقل مراسل الحرة عن شهود عيان أن سيارة مفخخة استهدفت حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية في دوار النعيم وسط المدينة بالتزامن مع انفجار آخر عند الباب الغربي لحديقة الرشيد.

وأكد مراسل الحرة أن قوات الأمن المحلية فرضت طوقا أمنيا وسط المدينة تحسبا لهجمات جديدة.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عدد القتلى بلغ عشرة قتلى.

وأوضح المرصد أنّ الاعتداء أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وخمسة من مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية.