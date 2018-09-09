قتلى في تحطم طائرة بجنوب السودان

تحطمت طائرة صغيرة في جنوب السودان الأحد وقتل معظم ركابا، خلال رحلة من مطار جوبا الدولي إلى مدينة ييرول.

وقال وزير الإعلام الإقليمي في ولاية شرق البحيرات تابان ابل أجوك لوكالة رويترز إن 17 شخصا قتلوا في الحادث بينما نجا ثلاثة آخرون وأن اثنين لا يزالان في عداد المفقودين.

وأضاف أن أحد الناجيين وهو طبيب إيطالي يعمل مع منظمة غير حكومية، في حالة خطيرة ويخضع لجراحة في مستشفى في ييرول.

وأوضح وزير الإعلام أن الطائرة حين وصلت إلى ييرول كان الطقس ضبابيا جدا وتحطمت عند الهبوط في بحيرة ييرول.

أعلنت إذاعة الأمم المتحدة "راديو ميرايا" من جانبها أن "نحو 20 شخصا كانوا على متن" الطائرة، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص فقط نجوا.

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