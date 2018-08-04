قتلى في تحطم طائرتين في سويسرا

تحطمت طائرتان سياحيتان السبت في وسط سويسرا وشرقها ما أسفر عن سقوط قتلى، وفق الشرطة ووسائل إعلام سويسرية.

وصباحا، تحطمت طائرة صغيرة كانت تقل زوجين وطفلين في غابة هيرغيسفيل في كانتون نيدفالد وسرعان ما اندلعت فيها النار.

وقالت شرطة الكانتون في بيان إن الطائرة أقلعت من مطار كاغيسفيل في كانتون اوبفالد المجاور متجهة إلى فرنسا بعد الساعة التاسعة والنصف (7,30 ت غ).

وتمددت النيران بسرعة في مكان الحادث ما استدعى تدخل مروحية قبل أن يصل عناصر الإنقاذ.

وبعد الظهر، تحطمت طائرة سياحية أخرى على جبل في كانتون غريزون شرق البلاد يناهز ارتفاعه 3099 مترا.

ولم تتمكن شرطة المنطقة من تحديد عدد الضحايا حتى الآن، لكنها أوضحت أن خمس مروحيات تشارك في عمليات الإنقاذ.