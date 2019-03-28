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قتلى بتفجير في العاصمة الصومالية

موقع انفجار سابق في منطقة قريبة من القصر الرئاسي في مقديشو

قالت الشرطة الصومالية إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار سيارة ملغومة أمام فندق ومطعم في العاصمة مقديشو الخميس.

وتسبب الانفجار الضخم الذي وقع بعد الظهر على طريق مزدحم في مقديشو في تصاعد سحابة ضخمة من الدخان وتدمير مطعمين وسيارات كانت متوقفة في المنطقة.

وقال رائد الشرطة محمد حسين "حتى الآن نعرف أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب 12 آخرون".

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن تدمير مطعم ومقتل العديد ممن كانوا داخل المطعم وخارجه".

تحديث (11:50 ت غ)

قالت الشرطة الصومالية الخميس إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم بسيارة مفخخة في مقديشو، هو الثاني الذي تشهده العاصمة الصومالية خلال أقل من أسبوع.

وكان 11 شخصا على الأقل قتلوا بينهم نائب وزير في اعتداء نفذته حركة الشباب المتطرفة واستهدف مقار حكومية في العاصمة الصومالية السبت الماضي.

وفي بداية آذار/مارس قتل 20 شخصا على الأقل في اعتداء لتنظيم الشباب بمقديشو.

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