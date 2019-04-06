قتلى في تفجير مزدوج شرقي أفغانستان

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 19 أخرون السبت في انفجار مزدوج هز مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد متحدث حكومي أفغاني.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم ننكرهار عطاء الله خوجياني إن طفلين وثمانية من قوات الأمن بين الضحايا.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.

وظهر تنظيم داعش في ننكرهار عام 2015 على الحدود المضطربة مع باكستان ليصبح أحد أخطر الجماعات المتشددة في أفغانستان بسبب التفجيرات والهجمات التي ينفذها.

واحتدم القتال بين الجماعات المتشددة بعضها البعض وبين حركة طالبان والقوات الأفغانية في الأسابيع القليلة الماضية رغم محادثات السلام الكثيرة.