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الشرق الأوسط

قتلى بتفجيرات في القامشلي شمالي سوريا

مشهد من الانفجار في القامشلي السورية - 11 نوفمبر 2019

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قتل ستة مدنيين على الأقل وجرح 22 شخصا الاثنين جراء تفجير سيارتين ودراجة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر كردي.

وذكر المرصد أن "آليتين مفخختين" انفجرتا، "إحداها بشارع الوحدة والآخر بالقرب من فندق الشهباء بالسوق المحلي في المدينة، بالإضافة لانفجار ثالث بالقرب من مدرسة القادسية، حيث أن التفجيرات جرى ضمن منطقة مكتظة بالمارة والسكان".

وشاهد مراسل فرانس برس في المدينة سيارات متفحمة ودخانا يتصاعد من موقعين على الأقل، بينما كان مسعفون ينقلون الجثث وسيارات الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

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