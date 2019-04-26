قتلى واحتراق سيارات بحادث في كولورادو

أعلنت السلطات في ولاية كولورادو الجمعة أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم عندما صدمت شاحنة عددا من السيارات والشاحنات على أحد الطرق السريعة الخميس ما أدى إلى انفجار هائل وانتشار للنيران.

ووقع الحادث في الساعة الخامسة ظهرا الخميس بالتوقيت المحلي على الطريق I-70 في ليكوود بضاحية مدينة دنفر، إثر فقدان سائق الشاحنة السيطرة عليها، وفق النتائج الأولية للتحقيقات.

وتسبب ذلك في سلسلة من الحوادث شملت 24 سيارة وأربع شاحنات من الحجم الكبير، وأدى إلى تسرب ديزل، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم شرطة ليكوود تاي كانتريمان.

وأضاف لوسائل إعلام "يبدو أن هذا أسوأ الحوادث التي شهدناها" في ليكوود.

وذكرت محطة محلية أن إحدى الشاحنات على الأقل كانت تحمل خشبا فيما كانت أخرى محملة بحصى، أما الثالثة فكانت تحمل أفرشة على الأرجح.

ونجا سائق الشاحنة التي تسببت في سلسلة الاصطدامات، واعتقلته الشرطة التي قالت في وقت لاحق إن من المحتمل أن توجه إليه تهم "قتل باستخدام مركبة".