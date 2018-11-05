بغداد.. قتلى في سلسلة انفجارات

قالت مصادر أمنية عراقية إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 20 بجروح مساء الأحد في تفجيرات وقعت في عدد من الأحياء ذات الغالبية الشيعية في بغداد.

ففي مدينة الصدر شرق بغداد، قتل مدنيان وأصيب ثمانية بجروح في انفجارين وفق ما قال ضابط في الشرطة وأطباء.

وقتل موظف حكومي نتيجة انفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة على سيارته في حي الصحة جنوب غرب بغداد.

وأشار أطباء إلى مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في ضاحية الطارمية شمال العاصمة.

وفي ساحة عدن شمال بغداد، أدى انفجار عبوة ناسفة قرب تجمع حافلات إلى مقتل مدنيين اثنين وجرح ستة وفق المصادر نفسها.

وأصيب سبعة أشخاص في انفجار عبوتين ناسفتين داخل حافلتين تقلان مدنيين في منطقتي الشعلة والمشتل شمال وشرق بغداد بحسب المصادر.

وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي شهدت بغداد سلسلة انفجارات متزامنة استهدفت مناطق سكنية وتجارية وأسفرت عن مقتل عنصر أمن وإصابة نحو 24 شخصا بينهم جنديان.