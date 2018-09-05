قتلى في هجومين استهدفا ناديا للمصارعة في كابول

أفاد مسؤولون في أفغانستان الأربعاء بمقتل نحو 20 شخصا على الأقل بينهم صحافيون وإصابة 70 أخرين في تفجيرين استهدفا ناديا رياضيا للمصارعة في كابول.

فبعد ساعة من تفجير انتحاري أول داخل النادي الواقع في حي يسكنه الشيعة في العاصمة الأفغانية، انفجرت سيارة مفخخة فيما كان الصحافيون وعناصر قوات الأمن يتجمعون في المكان، وفقا للمتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي.

وأصيب أربعة صحافيين على الأقل في التفجير الثاني، بحسب ما أفادت منظمة "ناي" لدعم الإعلام، فيما أكدت وكالة "تولو نيوز" الإخبارية مقتل اثنين من صحافييها.

وشهدت كابول في 15 آب/أغسطس الماضي هجوما مماثلا عندما فجر انتحاري نفسه داخل مركز للتدريب ما أدى إلى مقتل عشرات الطلاب.