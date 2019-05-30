قتلى في هجوم على الكلية العسكرية في كابل

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح ستة آخرين في هجوم انتحاري استهدف الخميس "جامعة الدفاع الوطني الأفغانية" في غرب كابل.

وقال الناطق باسم شرطة كابل فردوس فارامورز في بيان إن الانفجار وقع "بالقرب من مدخل جامعة الماريشال فهيم على حافة الطريق".

وأضاف أن الانتحاري الذي وصل ماشيا "رصده شرطي فقام بتفجير نفسه قبل أن يصل إلى هدفه".

وتابع "حسب المعلومات الأولية قتل ستة أشخاص وجرح ستة آخرون".

ووقع الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، في ساعة يغادر فيها عدد كبير من الطلاب المعهد.

وتقوم الأكاديمية العسكرية التي تأسست في 2005 بتأهيل كبار ضباط الجيش الأفغاني.

ويضم مبنى ملحق بالكلية قاعدة تخضع لإجراءات أمنية مشددة للعديد من جنود حلف شمال الأطلسي الذين يدربون الجنود الأفغان.

واستهدفت هجمات عديدة بقنابل يدوية أو مسلحون على دراجات نارية في الأسابيع الأخيرة عناصر شرطة يعملون في العاصمة، بينما تجري الولايات المتحدة وطالبان منذ أسابيع محادثات سلام.