ارتفع عدد قتلى هجوم بإطلاق النار استهدف السبت عرضا عسكريا بالأهواز في جنوب غرب إيران إلى 11 شخصا، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن جميع القتلى في الهجوم من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
ونقل التلفزيون الحكومي أن 30 شخصا أصيبوا خلال الهجوم الذي استهدف منصة تواجد بها مسؤولون كانوا يشاهدون العرض.
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قُتل ثمانية عسكريين على الأقل في هجوم بإطلاق النار استهدف صباح السبت عرضا عسكريا في الأهواز بجنوب غرب إيران، حسبما ذكرت "إيسنا" شبه الرسمية.
ونقلت الوكالة عن علي حسين زاده نائب محافظ خوزستان قوله إن "ثمانية أو تسعة عسكريين قتلوا في الهجوم وعشرين آخرين جرحوا"، موضحا أن "الجرحى في حالة حرجة".
عاجل |— نــراقــبــكــم (@parlementkw) September 22, 2018
مشاهد من عملية إطلاق النار على الحرس الثوري الإيراني اثناء عرض عسكري في ايران . pic.twitter.com/tgaJzS5QRA
وقال زاده إن أربعة متشددين شاركوا في الهجوم، موضحا أن اثنين منهما قتلا واعتقل الآخران.
واستهدف الهجوم عرضا عسكريا نظم في اليوم الوطني للقوات المسلحة، وفق ما أفاد به التلفزيون الحكومي.
Four gunmen opening fire at #IRGC military parade in #Ahvaz, southwest of #Iran, State TV reported that the gunmen are "#Takfiri terrorists". #اهواز #ايران pic.twitter.com/nkThOJCcow— Hanna Noori هانانوري (@HannaNoori) September 22, 2018
وقالت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية إن جميع من لقوا حتفهم خلال الهجوم ينتمون للحرس الثوري الإيراني.