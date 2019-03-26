قتلى في هجوم على نقطة تفتيش بمنبج

هاجم مسلحون نقطة تفتيش لمجلس منبج العسكري الثلاثاء شمال سوريا، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص.

وقال شرفان درويش، من مجلس منبج العسكري، إنه لم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم الذي وقع بعد وقت قصير من منتصف الليل عند أحد مداخل منبج.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم لاحقا.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن خلايا نائمة تابعة لداعش شنت الهجوم، كما أن ثلاثة مقاتلين آخرين في مجلس منبج العسكري أصيبوا أيضا.

وكان داعش أعلن مسؤوليته عن هجوم في منبج قتل 19 شخصا في كانون الثاني/يناير.

ولطالما كان مصير منبج، الواقعة تحت سيطرة أعضاء مجلس منبج العسكري الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، مصدرا للتوتر بين أنقرة وواشنطن.