قتلى مدنيون في قصف على ريف حلب

أفادت وسائل إعلام سورية الاثنين بمقتل 12 مدنيا وإصابة ١٥ آخرين جراء إطلاق مسلحين عدة قذائف صاروخية على مناطق سكنية في محافظة حلب شمالي البلاد.

ووقع الهجوم الصاروخي في ساعة متأخرة من مساء الأحد على قرية الوضيحي الواقعة في ريف حلب الذي يتاخم آخر جيب يسيطر عليه المسلحون في شمال غرب سوريا.



ذكرت وسائل إعلام أن أطفالا كانوا من بين القتلى، وأن بعض المصابين في حال حرجة.



وأضافت أن أشخاصا حاولوا الهرب من موقع الهجوم، حيث سقط المزيد من القذائف بين الفارين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن أربعة أطفال كانوا من بين القتلى.

واحتدم القتال على مدار الأسابيع السبعة الماضية في شمال غرب سوريا حيث شنت القوات الحكومية هجوما على آخر معقل للمسلحين في الحرب الأهلية المستمرة منذ ثماني سنوات في البلاد.



وأدى العنف إلى نزوح مئات الآلاف داخل جيب المعارضة المسلحة الذي يضم ثلاثة ملايين شخص معظمهم نزحوا بالفعل من أعمال عنف سابقة في سوريا.