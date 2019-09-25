قتلى من داعش في غارة أميركية بليبيا

قالت القوات الأميركية الأربعاء إنها قتلت 11 عنصرا من تنظيم داعش في ضربة جوية أميركية قرب مدينة مرزق جنوب ليبيا هي الثانية خلال أقل من أسبوع.

ونُفذ الهجوم الثلاثاء في أعقاب ضربة يوم 19 سبتمبر قالت الولايات المتحدة إنها أسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من تنظيم داعش.

وقال مدير العمليات في القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الميجر جنرال وليام جايلر إن الضربة "نفذت لتصفية إرهابيي داعش وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي".

وتقهقر بعض مقاتلي تنظيم داعش جنوبا في الصحراء الليبية بعدما خسر التنظيم معقله في مدينة سرت الساحلية أواخر عام 2016.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال صراع بين فصائل ليبية في الشرق وأخرى في الغرب للسيطرة على العاصمة طرابلس والاحتماء بها.

وجنوب ليبيا خارج عن سلطة حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس، وكذلك أيضا عن سيطرة السلطات الموازية في الشرق الليبي، على الرغم من أن تأكيد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر أنه متواجد هناك.