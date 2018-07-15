قتلى وجرجي في هجوم انتحاري بكابل

فجر انتحاري نفسه قرب مقر وزارة في العاصمة الأفغانية كابل الأحد ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي إن الهجوم استهدف وزارة التنمية الريفية في موعد مغادرة معظم الموظفين لمكاتبهم، وهي المرة الثانية التي تستهدف هذه الوزارة خلال أكثر من شهر.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة فريدون آزان بأن "انتحاريا فجر نفسه أمام مدخل الوزارة وسقط ضحايا بين موظفينا".

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وقتل 13 شخصا عندما فجر انتحاري نفسه فيما كان موظفون في الوزارة ينتظرون حافلة تقلهم إلى منازلهم في حزيران/يونيو الماضي.