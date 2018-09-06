قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في سينسيناتي

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار داخل مصرف في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الخميس.

وقالت شرطة المدينة على تويتر إن "مطلق نار/ضابط متورط في الحادث الذي وقع في بهو مصرف فيفث ثيرد".

وأوضحت الشرطة أنها تلقت اتصالا عن إطلاق نار في الساعة 9:10 صباحا بالتوقيت المحلي، وأن ثلاثة أو أربعة من عناصرها استجابوا، وتبادلوا إطلاق النار مع المشتبه فيه وتمكنوا من قتله.

@CincyPD UPDATE: active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. Call received at 9:10am. Five victims injured, three dead. Suspect is dead. Three or four officers responded and engaged the shooter. pic.twitter.com/AlRP6wTANw — Cincinnati Police Department (@CincyPD) September 6, 2018

وانتشرت أعداد كثيفة من الشرطة في مكان الحادث وأغلق جزء من وسط المدينة، فيما هرعت العديد من عربات الإسعاف إلى المكان.