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الولايات المتحدة

قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في سينسيناتي

عناصر الشرطة والإسعاف أمام البنك الذي شهد إطلاق النار

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار داخل مصرف في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الخميس.

وقالت شرطة المدينة على تويتر إن "مطلق نار/ضابط متورط في الحادث الذي وقع في بهو مصرف فيفث ثيرد".

وأوضحت الشرطة أنها تلقت اتصالا عن إطلاق نار في الساعة 9:10 صباحا بالتوقيت المحلي، وأن ثلاثة أو أربعة من عناصرها استجابوا، وتبادلوا إطلاق النار مع المشتبه فيه وتمكنوا من قتله.

وانتشرت أعداد كثيفة من الشرطة في مكان الحادث وأغلق جزء من وسط المدينة، فيما هرعت العديد من عربات الإسعاف إلى المكان.

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