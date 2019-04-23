نيجيريا.. شرطي يدهس مشاركين بعيد الفصح

قتل 10 أشخاص وجرح أكثر من 30 طفلا عندما صدم شرطي بسيارته مجموعة أطفال يشاركون في موكب بمناسبة عيد الفصح في شمال شرق نيجيريا، قبل أن يقضي الشرطي نفسه على يد الحشد الغاضب، وفق شهود ومصادر في الشرطة.

وقالت ماري مالوم المتحدثة باسم شرطة ولاية غومبي إن الحادث الدامي وقع في ساعة متأخرة الأحد عندما اجتاح شرطي وهو خارج الخدمة بسيارته موكبا يحتفل بعيد الفصح في الولاية.

وأضافت "قتل 10 أشخاص، بينهم الشرطي ومتطوع عسكري كان برفقته".

وتابعت "علمنا أن الحشد الغاضب هاجم الشرطي الذي لم يكن بزيه العسكري وكذلك صديق له كان برفقته وقتلهما".

وأشارت مالوم إلى "إصابة 30 طفلا بجروح يخضعون حاليا للعلاج في المستشفى بينما أخذ التحقيق مجراه".

وقال إسحق كوادانغ قائد فرقة "بويز بريغايد" وهي جمعية دينية للفتيان في غومبي "دخل سائق السيارة في مشادة ساخنة مع الأطفال قبل أن يفسحوا المجال أمامه للمرور، فقط من أجله، ليتحول ويقود سيارته باتجاههم في فورة غضب".

وقال كوادانغ "لقد فعلها عن عمد".

وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2016 قتل 13 طفلا من مدرسة إسلامية عندما انحرفت حافلة عن الطريق وصدمت موكبا يحتفل بميلاد النبي محمد في قرية مالام سايد التي تبعد 20 كيلومترا عن غومبي.

المصدر: أ ف ب