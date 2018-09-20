قتلى وجرحى بتجدد المعارك في العاصمة الليبية

قتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم مدنيان، الخميس في معارك جديدة بين الجماعات المسلحة المتناحرة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لمصادر طبية.



وقال أسامة علي المتحدث باسم أجهزة الإسعاف إن 13 شخصا آخرين بينهم أربعة مدنيين أصيبوا وفقا لحصيلة أولية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليببا الجماعات المسلحة مجددا إلى "وقف جميع أعمال العنف فورا". وأضافت "أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية محظور بموجب القانون الإنساني ويشكل جريمة حرب".



ورغم وقف إطلاق النار الذي أبرم في 4 أيلول/سبتمبر برعاية الأمم المتحدة، استؤنفت المعارك هذا الأسبوع وخصوصا في حي صلاح الدين وعلى الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الدولي الذي دمر عام 2014 في معارك مماثلة.



وفي الأسبوع الماضي أشارت الأمم المتحدة إلى 14 انتهاكا لوقف إطلاق النار.



ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت طرابلس تحت رحمة الميليشيات التي تخوض صراعا عنيفا من أجل السيطرة على العاصمة.