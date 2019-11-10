قتلى وجرحى في تفجير يستهدف "فصائل أنقرة" في سوريا

قتل خمسة أشخاص وأصيب 14 آخرون على الأقل، الأحد، إثر انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي في سوريا.

وقال مراسل الحرة نقلا عن مصادر ميدانية إن السيارة انفجرت وسط البلدة، مشيرا إلى أن مدنيين وعسكريين بين الضحايا.

وقال شهود عيان لمراسل الحرة، إن السيارة تم تفجيرها عن بعد واستهدفت تجمعا لفصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا.

يشار إلى أن هذا الانفجار هو الثاني الذي يضرب سلوك، والسابع الذي يستهدف المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المدعومة من أنقرة في ريف الرقة الشمالي.

وفي الثاني من نوفمبر، قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة أنقرة في شمال شرق سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن معظم قتلى التفجير من الفصائل المعارضة السورية التي تدعمها أنقرة.

وبدأت تركيا في التاسع من أكتوبر هجوما عسكريا ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، وسيطرت خلاله على مدينة تل أبيض الواقعة على حدودها إضافة إلى بلدات أخرى.