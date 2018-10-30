قتلى وجرحى في حادث سير قرب البحر الميت

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون الثلاثاء في حادث سير قرب البحر الميت في جنوب إسرائيل.

ووقع الحادث على الطريق السريع 90 بين عين بوقيق والبحر الأحمر، عندما اصطدمت سيارتان ما أدى إلى اندلاع النيران في إحداهما.

وقتل جميع ركاب السيارة التي احترقت بعد أن حوصروا بداخلها وكان بينهم ستة أطفال وراشدان ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنهم من أسرة واحدة.

وأصيب ثلاثة أشخاص في السيارة الأخرى بجروح متوسطة ونقلوا جوا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية جزءا من الطريق 90 بين عين بوقيق ودراغوت.