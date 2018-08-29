قتلى وجرحى في هجوم انتحاري غرب العراق

قتل 11 شخصا على الأقل بينهم خمسة من عناصر قوات الأمن، وأصيب 16 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف صباح الأربعاء نقطة تفتيش في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وأبلغ مصدر في الشرطة وكالة الصحافة الفرنسية أن القتلى هم ستة مدنيين وثلاثة من عناصر الحشد الشعبي وجنديان، مشيرا إلى أن من بين المصابين خمسة من قوات الأمن.

وقالت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) إن القوات الأمنية في نقطة تفتيش "الشهيد حيدر" لاحظت سيارة مشبوهة وقامت بإطلاق النار عليها وتبين أنها مفخخة ويقودها إرهابي انتحاري ما أدى إلى انفجارها.

وكانت القوات العراقية قد استعادت سيطرتها على قضاء القائم، القريب من الحدود مع سورية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في إطار عمليات نفذتها لطرد تنظيم داعش.

المصدر: وكالات