قتلى وعشرات الجرحى برصاص الأمن وسط بغداد

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر طبية وأمنية بمقتل 4 متظاهرين على الأقل، وإصابة 35 آخرين بجروح في وسط بغداد الخميس بعد أن استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق محتجين.

وأشارت رويترز إلى أن مواجهات وقعت بين الأمن والمتظاهرين على جسر الشهداء في بغداد.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر، موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة تخللتها اشتباكات وعمليات قمع دامية من قبل قوات الأمن ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 260 شخصا وإصابة المئات.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف صدور أوامر للقوات الأمنية "بتطبيق القانون فورا واعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق وإحالتهم للقضاء"، بحسب تصريحات له الخميس.

واغتال مسلحون مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، الناشط المدني أمجد الدهامات، الذي يعد أحد أبرز قادة التظاهرات الشعبية في محافظة ميسان جنوبي العراق.