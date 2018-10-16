قتلى وعشرات الجرحى في انقلاب قطار بالمغرب

قتل ستة أشخاص وجرح 86، من بينهم سبعة في حالة خطرة، جراء خروج قطار عن سكته الثلاثاء بالمغرب، وفق حصلية رسمية أعلنها مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع.

وأضاف الخليع لوسائل إعلام محلية في موقع الحادث أن المكتب "فتح تحقيقا لتحديد أسباب الحادث" الذي وقع حوالى الساعة العاشرة صباحا قرب بلدة بوقندال على بعد عشرين كيلومترا تقريبا شمال الرباط.

وكان التلفزيون الحكومي أشار في وقت سابق صباح الثلاثاء إلى أن "البحث لا يزال جاريا عن ضحايا آخرين".

وأوضح الخليع أن القطار كان قادما من مدينة الدار البيضاء (غرب) نحو القنيطرة (غرب).

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا تظهر العربة الأمامية للقطار وقد انقلبت بجانب السكة قرب قنطرة.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي الثلاثاء أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته لوزيري الداخلية والتجهيز والنقل، اللذين انتقلا إلى مكان الحادث قصد نقل العلاج المصابين للمستشفى العسكري بالرباط.