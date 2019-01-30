قتلى ومفقودون بسيول في السعودية

قالت السلطات السعودية إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 170 آخرين هذا الأسبوع نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة شمال غربي البلاد.



وأوضح الدفاع المدني الأربعاء أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك، وواحدا في "المدينة المنورة" وآخر في منطقة الحدود الشمالية.



ولم يذكر الدفاع المدني أسباب الوفيات.



وتقول قوات الدفاع المدني إنها أنقذت 271 شخصا على مدار الأيام الأربعة الماضية، معظمهم في منطقة الجوف المحاذية للأردن.



كما جرى إنقاذ كثيرين في مكة وتبوك ومنطقة الحدود الشمالية.



وغمرت الأمطار الغزيرة الوديان الصحراوية وأجبرت المدارس على الإغلاق.



ونشر مغردون سعوديون تسجيلات مصورة للمياه تغمر موقعا قرب "المدينة المنورة".