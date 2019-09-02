قتلى ومفقودون في حريق بزورق جنوب كاليفورنيا

أعلنت قوات خفر السواحل الأميريكي، الاثنين، عن 33 مفقودا إثر اندلاع حريق على متن زورق تجاري قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي.

ونقلت صحيفة ديلي بيست عن الكابتن برايان ماكغراث من قسم إطفاء مقاطعة فينتورا قوله إن هناك وفيات. لكنه قال إنه لا يستطيع الإعلان عن عدد القتلى.

من جانبه، صرح ماثيو كرول من خفر السواحل الأميركية أن خمسة من أفراد الطاقم الذين كانوا نائمين على سطح الزورق (20 مترا) تم إنقاذهم صباح الاثنين قرب جزيرة سانتا كروز.

وتقع الجزيرة على بعد حوالي 140 كيلومتر من لوس أنجلوس. وعانى أحدهم من جروح طفيفة.

ولدى خفر السواحل مروحيات وزوارق صغيرة وأخرى شراعية سريعة لتنفيذ دوريات في المنطقة من أجل عمليات البحث والإنقاذ.