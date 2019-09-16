اعتقلتهم إيطاليا.. مصريان وغيني متهمون بـ"قتل واغتصاب" مهاجرين في ليبيا

اعتقلت الشرطة الإيطالية الاثنين ثلاثة أشخاص بتهمة الخطف والتعذيب والاتجار بالمهاجرين الراغبين في التوجه بحرا من ليبيا إلى أوروبا.

ووصف المهاجرون ما تعرضوا له من تجاوزات بأنه اغتصاب منهجي للنساء وقتل بعض اللاجئين.

وأوقف رجل من غينيا (27 عاما) ومصريان في الـ24 والـ26 ونقلوا إلى مركز اعتقال في مسينة بصقلية بعد أن جمعت الشرطة شهادات ضدهم من مهاجرين آخرين.

وعبر الموقوفون البحر المتوسط بأنفسهم ووصلوا إلى لامبيدوسا قبل نقلهم إلى صقلية.

وقال شهود إن الرجال الثلاثة كانوا يديرون مركز اعتقال في قاعدة عسكرية سابقة في الزاوية بليبيا حيث كان يعتقل كل الراغبين في الانتقال بحرا إلى أوروبا إلى أن يدفعوا فدية.

وذكرت الشرطة أن الذين تم استجوابهم أكدوا أنهم "تعرضوا للضرب بعصي وأعقاب البنادق وأنابيب مطاطية وللجلد أو للصعق الكهربائي" حتى أنهم رأوا سجناء يموتون.

وأضافوا أنهم حرموا من المياه والعناية الطبية للجروح أو الأمراض التي أصيبوا بها في المعسكر.

وأي شخص لم يتمكن من دفع الفدية كان يسلم لمهربين آخرين "لاستغلاله جنسيا أو للعمل" أو يتعرض للقتل.

وجمعت هذه الشهادات من مهاجرين موزعين في مراكز الاستقبال عبر صقلية وعلى جزيرة لامبيدوسا.