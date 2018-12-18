أعلنت شرطة مقاطعة فيرفاكس القريبة من العاصمة الأميركية واشنطن ظهر الثلاثاء أنها تتعامل مع حادثة إطلاق نار في منطقة فولس تشيرش، مؤكدة مقتل شخصين في الحادثة.

وأضافت في تغريدة على تويتر أن عناصر من التحقيق الجنائي في الجرائم الكبرى وصلوا إلى المكان، طالبة من السكان البقاء بعيدا عن منطقة الحادث.

موفد "الحرة" إلى موقع الحادث أفاد في وقت لاحق بأن شرطة مقاطعة فيرفاكس تحاصر المبنى حيث جرى إطلاق النار.

وأكدت الشرطة احتواء الخطر فيما يبحث المحققون في ملابسات الحادث.

و علمت "الحرة" من سكان المبنى أن الضحيتين هما مهاجران من أصول كولومبية.

وتخوف بعض السكان من أن يكون لإطلاق النار ارتباط بعصابات إم أس 13 التي يعتقد ان لها وجود في مناطق شمال فرجينيا، لكن لا دليل على ذلك حتى الآن.

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