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العراق

قتيلان في انفجار قرب ساحة التحرير وسط بغداد

اللحظات الاولى للانفجار الذي وقع في ساحة التحرير وسط بغداد

قالت وكالة رويترز إن شخصين قتلا وأصيب 12 اخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب ساحة التحرير التي تشهد تواجدا مكثفا للمحتجين المناهضين للحكومة في العاصمة العراقية بغداد.

وتضاربت الأنباء بشأن طبيعة الانفجار، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أنه ناجم عن انفجار "تك تك مفخخ"، فيما ذكرت وسائل أخرى أنه نجم عن عبوة ناسفة قرب المطعم التركي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشبان وهم يحاولون السيطرة على النيران التي اندلعت من جراء الحادث.

وكانت مصادر طبية قالت في وقت سابق إن اثنين من المتظاهرين قتلا بعد ظهر الجمعة بالرصاص الحي في ساحة الخلاني في بغداد فيما قتل ثالث بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، قتل في الاحتجاجات أكثر من 330 شخصاً في العراق، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب مصادر طبية وأمنية.

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