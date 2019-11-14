قتيلان في حادث إطلاق النار بمدرسة في كاليفورنيا

قال مسؤولون الخميس إن حصيلة ضحايا حادث اطلاق النار في مدرسة بولاية كاليفورنيا ارتفعت إلى قتيلين، بينهما امرأة، وإصابة ثلاثة آخرين.

وكان طالب يرتدي ملابس سوداء أقدم على فتح النار داخل حرم مدرسة ثانوية بمنطقة سانتا كلاريتا في مدينة لوس أنجليس مما تسبب بسقوط ضحايا، قبل أن يتم اعتقاله.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس انجليس أليكس فيلانويفا على تويتر إن "المشتبه به محتجز ويتلقى العلاج في مستشفى محلي".

وذكرت مستشفى هنري مايو نيوهول على تويتر في وقت سابق أن امرأة قتلت في الحادث فيما، يرقد شخصان في حالة حرجة وآخر في حالة مستقرة.

وفي مستشفى برويفدنس هولي كروس، ترقد مريضتان في حالة مستقرة نسبيا وكانتا تتكلمان عندما وصلتا.

وقال فرع سانتا كلاريتا بمكتب قائد شرطة لوس انجليس على تويتر "نعتقد حتى هذه اللحظة أن هناك مشتبها به فحسب لكننا نواصل التحقيق ونتتبع كل الخيوط".

ووصفت الشرطة المشتبه به بأنه طالب آسيوي في مدرسة سوجوس الثانوية في سانتا كلاريتا التي تبعد نحو 80 كيلومترا شمالي لوس انجليس.

وقال ضابط شرطة لشبكة أن بي سي" إنه جرت مصادرة سلاح من مسرح الهجوم، فيما أشارت مصادر إلى الطالب البالغ من العمر 16 عاما اطلق النار على رأسه بعد تنفيذه الهجوم.