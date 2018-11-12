150 قتيلا بينهم مدنيون في الحديدة

قُتل نحو 150 شخصا بينهم مدنيون خلال الساعات الـ 24 الماضية في المعارك الدائرة للسيطرة على مدينة الحديدة في غرب اليمن، حسب ما أعلنت الاثنين مصادر عسكرية وطبية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد مصدر عسكري في الحديدة أن سبعة مدنيين قتلوا في المدينة الساحلية من دون أن يذكر تفاصيل.

وقال مصدر عسكري من القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، إن الحوثيين نجحوا في صد هجوم واسع مساء الأحد من الجهة الجنوبية وتمكنوا من وقف تقدم القوات نحو الميناء.

وتضم المدينة ميناء تمر عبره غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان للبقاء على قيد الحياة في بلد يواجه نحو نصفه سكانه (27 مليون نسمة) خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

وذكرت مصادر طبية في مستشفيات في الحديدة أن أكثر من 110 من المتمردين الحوثيين و32 من القوات الموالية للحكومة، قتلوا خلال الليل في المعارك في جبهات مختلفة من الحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية استهداف التحالف بقيادة السعودية المتمردين بغارات جوية عديدة.

وقتل نحو 600 شخص منذ اشتداد المواجهات في الحديدة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدأت حرب اليمن منذ 2014 بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، ثم تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء.