13 قتيلا جراء هجمات لطالبان في أفغانستان

شنت حركة طالبان هجمات الخميس أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 جنود وثلاثة شرطيين في أفغانستان، حسب مسؤول.

وقال رئيس مجلس ولاية فاراه، فريد بختوار إن مقاتلي طالبان حاولوا اجتياح قاعدة للجيش في مديرية بوشت رود في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وأضاف أن المسلحين استخدموا المدفعية لمهاجمة القوات، وأن ما لا يقل عن 10 جنود قتلوا وأصيب 3 آخرون في تبادل لإطلاق النار استمر لأربعة ساعات، كما قتل 22 من عناصر طالبان.

وأسفر هجوم آخر لطالبان استهدف نقطة أمنية تابعة للشرطة في مديرية بالا بولوك في ولاية فراه عن مقتل ثلاثة شرطيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

وفي مكان آخر، انفجرت سيارة ملغومة في مديرية لشكر غاه، عاصمة ولاية هلمند، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين، بحسب الناطق باسم الجيش عبد القادر بهدورزاي.