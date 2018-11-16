زيمبابوي.. عشرات القتلى في حريق حافلة

أعلنت الشرطة في زيمبابوي الجمعة أن 42 شخصا على الأقل قتلوا إثر انفجار قارورة غاز على ما يبدو، في حافلة كانت تقلهم.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة تشاريتي تشارمبا لوكالة الصحافة الفرنسية "حاليا نعلم أن أكثر من 42 شخصا قضوا".

وأضافت المتحدثة: "هناك تقارير مؤكدة عن وفاة العشرات وإصابة آخرين بجروح ناجمة عن حروق".

ونشرت هيئة إذاعة زيمبابوي صورا تظهر الحافلة المتفحة على طريق سريع يربط بين المعبر الحدودي مع جنوب إفريقيا ومدينة بولاوايو، ثاني أكبر المدن في زيمبابوي.

وقتل الأسبوع الماضي 47 شخصا في تصادم حافلتين على طريق بين العاصمة هراري وبلدة روسابي الواقعة شرقا.

وأكد الرئيس إيمرسون منانغاغوا عقب ذلك الحادث على ضرورة تحسين سلامة الطرق.

وتعد حوادث الطرق أمرا معتادا في زيمبابوي حيث تكثر الحفر جراء سنوات من الإهمال.

وفي حزيران/يونيو العام الماضي، قتل 43 شخصا في حادث تعرضت له حافلة في شمال البلاد على الطريق السريع المؤدي إلى زامبيا المجاورة.