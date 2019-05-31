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11 قتيلا في إطلاق نار بفرجينيا

موقع الهجوم في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأميركية

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قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب ستة بجروح عندما أطلق مسلح النار في مبنى حكومي في "فرجينيا بيتش" جنوبي ولاية فرجينيا الأميركية، وفق مدير الشرطة هناك.

وقال مدير الشرطة جيمس كيرفيرا إن المسلح كان موظفا بلديا، وقد فتح النار بعشوائية في عدة طوابق قبل أن يواجهه عناصر الأمن ويتبادلوا معه إطلاق النار، ويردوه قتيلا.

ومن بين الجرحى رجل أمن استقرت رصاصة في سترته الواقية من الرصاص، ما حال دون موت محقق.

والمبنى الذي شهد إطلاق النار جزء من مجمع خدمات بلدية.

وغرد مستشفى فرجينيا بيتش العام بأن ستة أشخاص تلقوا العلاج في المستشفى وأن جريحا منهم تم تحويله إلى مستشفى نورفولك العام.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، من جانبه، إنه يقدم دعما في المكان للسلطات المحلية.

من جانبه، قال عمدة فرجينيا بيتش بوبي ديير: "هذا أكثر الأيام مأساوية" في تاريخ المدينة.

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