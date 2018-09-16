33 قتيلا في الحديدة.. وغريفيث في صنعاء

قتل 33 شخصا في اليمن باشتباكات متقطعة بين الحوثيين والقوات الحكومية وفي غارات جوية شنتها طائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية في محيط مدينة الحديدة الساحلية في الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت مصادر عسكرية وطبية إن الاشتباكات تواصلت في محيط الحديدة الأحد في وقت بدأ فيه مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث زيارة إلى صنعاء في محاولة لإعادة إحياء الآمال بعقد جولة محادثات سلام، بعد أيام من فشل الجولة الأخيرة إثر رفض المتمردين الحضور من دون ضمانات بالعودة الى صنعاء.

وقال مسؤول عسكري إن التحالف شن غارة داخل المدينة استهدفت برج إذاعة تابعة للمتمردين في الجهة الغربية، ما أدى الى مقتل أربعة أشخاص.

لكن الحوثيين أفادوا عبر قناة "المسيرة" بأن القتلى هم حراس البرج إضافة إلى موظف.

وسيطرت القوات الموالية للحكومة الأربعاء على طريق رئيسية قرب مدينة الحديدة اسمها الكيلو 16 وتربط وسط المدينة بالعاصمة وبمدن أخرى وتشكل خطا بارزا لإمداد الحوثيين.

وكانت القوات الحكومية أطلقت في حزيران/يونيو الماضي حملة عسكرية على الساحل الغربي بهدف السيطرة على ميناء الحديدة الخاضع للمتمردين والذي يعتبره التحالف العسكري بقيادة السعودية ممرا لتهريب الأسلحة.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على صنعاء ومناطق أخرى منذ أيلول/سبتمبر 2014.

ومنذ التدخل السعودي، قتل في اليمن نحو 10 آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين.