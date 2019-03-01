قتلى بهجوم لطالبان على قاعدة عسكرية

قتل 23 عنصرا في قوات الأمن الأفغانية وأصيب 15 آخرون الجمعة في هجوم تبنته حركة طالبان واستمر أكثر من 12 ساعة على قاعدة شوراب العسكرية الأميركية الأفغانية المشتركة في جنوب غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع غفور أحمد جويد لوكالة الصحافة الفرنسية إن "العملية انتهت"، مشيرا إلى مقتل 20 من المسلحين.

وشن المسلحون هجوما قبيل الفجر على قاعدة شوراب في هلمند وخاضوا اشتباكات عنيفة مع القوات الأفغانية.

وكتب المتحدث باسم القوات الأميركية الكولونيل ديف باتلر في تغريدة على تويتر "تم التصدي للهجوم من جانب قوات الأمن الأفغانية الشجاعة".

وأضاف في وقت لاحق أن المعلومات تشير إلى أن "مقاتلي طالبان تمكنوا في البدء من الوصول إلى القاعدة الأفغانية لكن القوات الأفغانية تصدت لهم".

وتسيطر طالبان أو تحاول السيطرة على أكثر من نصف ولاية هلمند وكثيرا ما تسدد ضربات عنيفة للقوات الأفغانية التي تسعى بصعوبة لوقف عمليات المتمردين منذ تسلمها المسؤوليات الأمنية من قوات حلف شمال الأطلسي في أواخر 2014.

ويأتي الهجوم على قاعدة شوراب بينما علق المفاوضون الأميركيون ومفاوضون من طالبان مؤقتا، محادثات سلام في الدوحة يفترض أن تستأنف السبت.