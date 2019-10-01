قتيل وجرحى خلال مظاهرات ضد الفساد في بغداد

أفاد مراسل الحرة في بغداد بسقوط قتيل وإصابة آخرين خلال تظاهرات خرجت الثلاثاء في العاصمة العراقية.

وأطلقت قوات الأمن النار لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.

كما خرجت المظاهرات في مناطق أخرى من بينها البصرة والكوت والديوانية.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات.

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق أنها رصدت إطلاق غازات مسيلة للدموع من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في بغداد وحدوث حالات اختناق.

كما وثقت اعتقال 11 شخصا في البصرة، أطلق سراحهم لاحقا، بعد تدخل المفوضية حسب تصريحات عضو المفوضية فاضل الغراوي لـ"راديو سوا" العراق.

وأكدت الغراوي أن حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي من الحقوق المكفولة دستوريا، داعيا قوات الأمن والمتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات.

وأوضح الغراوي أن فرق الرصد التابعة للمفوضية القومية ما زالت منتشرة في مواقع التظاهرات لرصد أي انتهاكات.