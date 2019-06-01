حميدتي: حكومة مدنية حاليا تعني الفوضى

حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان حميدتي، من أن تشكيل حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية، والتي تشهد تصاعدا في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعا من الفوضى.

وقال دقلو إنه ليس لديهم مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني، مضيفا: "سنحسم أي فوضى في البلاد لأجل أن تكون الحكومة المدنية المقبلة وطنية وتحكم بهيبة القانون".

من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان السبت إن المجلس العسكري يخطط لفض الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم بالقوة.

وحذر التجمع من أن العملية الأمنية في شارع النيل قرب ميدان الاعتصام هي تمهيد "لارتكاب مجزرة بغرض فض الاعتصام".

وحمل التجمع المجلس العسكري مسؤولية ضمان سلامة المعتصمين، ودعاه للتراجع عن "مخطط صناعة الفوضى والانفلات بالبلاد".

وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان إن قتيلا سقط بإصابة بالرصاص الحي في الرأس في شارع النيل، وأصيب عشرة، عندما فتحت قوات، لم تحدد اللجنة تبعيتها، النار على المعتصمين.