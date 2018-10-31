قتيل في انفجار بفرع للاستخبارات الروسية

قال مسؤول محلي الأربعاء إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار قنبلة عند مدخل فرع محلي لوكالة الاستخبارات الروسية.

وأوضح حاكم إقليم أركانغليسك إيغور أورلوف لوكالات الأنباء الروسية أن العبوة الناسفة انفجرت عند مدخل مكتب وكالة الاستخبارات في مدينة أشانغليسك الواقعة شمالي روسيا.

وأضاف أورلوف أن السلطات عززت الإجراءات الأمنية في جميع المكاتب الحكومية عقب الهجوم.

وأكدت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب وقوع الانفجار، وقالت إن الرجل الذي قتل كان يحمل العبوة الناسفة التي انفجرت بين يديه.

وأوضحت في بيان أنه "حسب المعلومات الأولية فإن الشخص الذي دخل المبنى أخرج من كيس جسما غير محدد انفجر بعد فترة بين يديه ونتيجة ذلك أصيب بجروح قاتلة".