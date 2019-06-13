القدرات العسكرية البحرية لدول الخليج

مع تصاعد أعمال العنف في منطقة الخليج، تتزايد احتمالات نشوب مناوشات بحرية قد تنخرط فيها الدول المطلة على مياه الخليج، وسط تهديدات إيرانية باستهداف مصالح الدول العربية في المنطقة. وتعرضت ناقلتا نفط الخميس لهجومين منفصلين في خليج عمان، وقد تم إجلاء طاقميهما، فيما طالب مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني بتوخي "الحذر الشديد". وفي أيار/مايو الماضي، تعرضت أربع ناقلات نفط، من بينها ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النرويج وأخرى تحمل علم الإمارات، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، وقد وجه مسؤولون أميركيون أصابع الاتهام إلى إيران بوقوفها وراء الهجوم.

وفي حال اندلاع معركة بحرية بسبب ناقلات النفط في منطقة الخليج فإنها لن تكون المرة الأولى، فقد اندلعت حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن موازين القوى وإمكانيات الدول تغيرت اليوم مقارنة بالماضي. فيما يلي عرض للقوى البحرية الخاصة بدول الخليج، اعتمادا على بيانات موقع Global Fire Power، وتقارير أخرى. 1-إيران عدد القطع البحرية: 398 الفرقاطات: 6 الطرادات: 3 الغواصات: 34 المدمرات: 0 سفن الدورية: 88 كاسحات الألغام: 3 حاملات الطائرات: 0 وبحسب تقرير مكتب الاستخبارات البحرية الأميركية، فإن القطع البحرية الإيرانية موزعة بين جهازين، الأول هو البحرية الإيرانية التابعة للقوات المسلحة، والثاني هو القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. الجيش الإيراني تتألف قوات الجيش الإيراني في معظمها من القطع التقليدية كبيرة الحجم، ومعظمها قديمة تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وبالرغم من القدم، فإن البحرية الإيرانية استطاعت الحفاظ عليها، لكنها بحاجة إلى تجديد أسطولها خلال السنوات القادمة.

وتعتبر إيران الدولة الوحيدة المطلة على الخليج التي تمتلك غواصات. وكانت قد تسلمت أول ثلاث غواصات "كيلو" من روسيا عقب الحرب الإيرانية-العراقية في ثمانينيات القرن الماضي. ويمتلك الجيش الإيراني إضافة للغواصات الثلاث للهجوم السريع من طراز كيلو، غواصة واحدة من طراز فاتح، و14 غواصة صغيرة من طراز غدير، وغواصة من طراز نهانغ. الحرس الثوري الإيراني يعتمد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري على تكتيكات السرعة والعدد والتخفي والقدرة على النجاة، ولهذا يعتمد على القوارب السريعة صغيرة الحجم، وصواريخ كروز المضادة للسفن، والألغام. وقد بدأ الحرس الثوري الاعتماد على القوارب الصغيرة وخفيفة الوزن منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن تكنولوجيا الحرس الثوري لا يمكن لها آن تضاهي تكنولوجيا الغرب البحرية. وبشكل عام، تعتمد إيران على استراتيجية "الحرب غير المتكافئة"، والتي تعني استخدام تكتيكات وأساليب عسكرية غير معتادة من أجل تعويض العجز العسكري أمام القوات العسكرية النظامية التقليدية.