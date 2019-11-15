قد تصطدم بقانون كاتسا.. أبرز صفقات السلاح بين مصر وروسيا

بعد زيارة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى القاهرة، نشرت صحيفة أميركية تقريرا تقول فيه إن واشنطن حذرت مصر من احتمال فرض عقوبات عليها في حال قررت القاهرة المضي قدما في صفقة شراء طائرات حربية روسية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية الخميس إنها اطلعت على رسالة أميركية للقاهرة مفادها أن إتمام الصفقة مع موسكو للحصول على مقاتلات سو 35 سيعقد حصول مصر على المساعدات كما قد يقف حائلا أمام إتمام صفقات السلاح مستقبلا.

ولم تعلق الخارجية الأميركية على تقرير الصحيفة.

ولا تعد صفقة سو-35 الوحيدة التي أثارت قلق واشنطن، فعلى مر السنوات الأخيرة، تشهد علاقات البلدين مدا وجزرا نتيجة محاولات روسيا تقوية علاقاتها بالقاهرة عبر صفقات سلاح.

وهذه أبرز صفقات السلاح بين مصر وروسيا منذ عام 2013:

جمدت الإدارة الأميركية في 2013 صفقة طائرات مقاتلة من طرف "أف- 16" كانت مصر قد تسلمت منها 8 فقط من أصل 12، كما جمدت واشنطن مساعدات اقتصادية بقيمة 260 مليون دولار، ما تسبب في غضب مصري ترجم إلى عقد القاهرة لاتصالات مع روسيا للحصول على أسلحة.

وبحسب ما أعلنت وسائل إعلام مصرية وروسية آنذاك، فإن قيمة الصفقة تراوحت بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار.

وشملت الصفقة مقاتلات ميغ-29 اس.ام.تي، ومقاتلات الميغ إم إم 29، أنظمة دفاع، دبابات تي 90، مروحيات، ومنظومة دفاع جوي س-300، صواريخ كورنيت المضادة للدبابات، طائرات التدريب القتالية باك 130، ومروحيات النقل العسكرية.

ونشرت وكالة أنباء إنترفاكس عن رئيس وكالة الأسلحة الروسية التابعة للدولة في 2014 أن البلدين توصلا إلى اتفاق مبدئي لشراء أسلحة بقيمة 3.5 مليار دولار.

ولم يكشف رئيس الدائرة الاتحادية للتعاون العسكري-التقني الروسي، ألكسندر فوبين، الذي تحدث خلال معرض تجاره الأسلحة في جنوب أفريقيا، مزيدا من التفاصيل عن نوعية الأسلحة.

صفقات تسلح مع روسيا تفوق 1.2 مليار

في 2015 تطور التقارب الروسي المصري، وأشار موقع "بيزنز انسايدر" إن روسيا ومصر تقاربا أكثر من أي وقت مضى في تعاونهما العسكري.

وأوضح الموقع في مقال مؤرخ عام 2015، أن الدولتين ستجريان مناورات بحرية مشتركة في البحر المتوسط، كما سيتم تدريب الجنود والضباط المصريين في الأكاديميات العسكرية الروسية.

وتوصلت مصر في نوفمبر 2017 إلى اتفاق مبدئي مع روسيا للسماح للطائرات العسكرية الروسية باستخدام مجالها الجوي وقواعدها.

وبين عامي 2016 و 2017 أبرمت مصر وروسيا صفقات تسلح بقيمة 1.2 مليار دولار بحسب موقع معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.

كما تبنى روسيا محطة للطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقه الضبعة شمال غرب مصر، وستمول روسيا هذا المشروع بتقديم قرض قيمته 25 مليار دولار لمصر.

وقعت مصر في 2018 مع روسيا اتفاق للحصول على 20 طائرة مقاتلة من طراز سو-35، ومن المنتظر أن يتم التسليم في بداية 2020 أو 2021 بحسب ما نقلت صحيفة "غوميرست" الروسية.

وبلغت قيمة الصفقة ملياري دولار أميركي بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين بارزين في الدفاع الروسي.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن مصر ترغب في خلق توزان مع إسرائيل التي حصلت على مقاتلة أف 35، الملقبة بالشبح.

وتسعى مصر أيضا للحصول على إف 35، لكن رغبة القاهرة تصطدم بعدم رغبة البنتاغون يمنع بيعها لبلدان الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل.

قانون كاتسا

في 2017 وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون كاتسا، والذي تفرض الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على أي دولة تقوم بـ"تبادلات ضخمة" مع روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.

وينص قانون "كاتسا" أن على وزير الخارجية الأميركي اختيار خمس عقوبات من 12 متاحة وفرضها على الجهة التي خرقت القانون، وتم استخدامه ضد الصين في 2018 لشرائها معدات عسكرية من روسيا.

والعام الماضي فرضت واشنطن عقوبات على الصين بعد اتمامها صفقة مع روسيا للحصول على 10 مقاتلات من طراز سو-35.

وبحسب وول ستريت جورنال تسعى واشنطن لإقناع القاهرة إلغاء صفقة لشراء مقاتلات سو-35 الروسية.