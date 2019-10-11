قد يصطدم بالأرض ...العلماء يراقبون "الكويكب الخطر"

تعد الكويكبات القريبة من الأرض من أخطر المكونات الفضائية التي تراقبها وكالات الفضاء حول العالم عن كثب.

وتولي وكالة الفضاء الأوروبية اهتمامًا خاصًا بالكويكب المسمى 2019 SU3، الذي قد يصطدم بالأرض بعد نحو 70 عامًا من الآن.

وتمت إضافة هذا الكويكب مؤخرًا إلى قائمة المخاطر المحدقة بالأرض في وكالة الفضاء الأوروبية بسبب احتمال اصطدامها بالأرض في 16 سبتمبر 2084.

وكتبت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) على موقعها على الإنترنت "قائمة المخاطر عبارة عن فهرس للأشياء التي تم اكتشافها وتحمل خطرا على كوكبنا".

وأصبح SU32019 مدرجا أيضًا في قائمة أولويات وكالة الفضاء الأوروبية، التي أعدت "لمراقبة الأشياء المكتشفة حديثًا بشكل خاص ضمن سلم من أربع مخاطر: أولوية عاجلة وضرورية ومفيدة ومنخفضة".

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إنه من المتوقع أن يدخل 2019 SU3 ضمن نطاق 0.00079 وحدة فلكية، أي يقترب بنحو 73 ألف ميل عن يعبر الأرض، قبل أن يصطدم بها في عام 2084.

ويتم تعقب الأجسام القريبة من الأرض من قبل مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة ناسا.

وتهتم ناسا أيضًا بتتبع 2019 SU3 ، لكن بياناتها تنتهي فقط حتى عام 2077 ، أي قبل سبع سنوات من بيانات وكالة الفضاء الأوروبية.

وفقًا لتقرير 2018 الذي أعدته Planetary.org ، هناك أكثر من 18000 الأجسام القريبة من الأرض.