قد ينضم لحزب داود أوغلو.. استقالة نائب من حزب العدالة والتنمية التركي

أعلن نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الثلاثاء، استقالته، لينضم بذلك إلى أعضاء آخرين انفصلوا عن الحزب.

ونشر النائب محمد علي بولجو الاستقالة عبر حسابه الشخصي على تويتر، بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو استقالته.

وبولجو طبيب أسنان وعضو في مجلس أمناء مؤسسة العلوم والفنون وفي جامعة اسطنبول شهير.

وكان بولجو نائبا سابقا عن اسطنبول في الفترة من 2015 إلى 2018، ويُعرف بقربه من داود أوغلو.

ويتوقع المراقبون أنه سينضم إلى داود أوغلو في حزبه الجديد، ورغم أن بولجو ليس أول نائب يستقيل، إلا أن استقالته لقيت اهتماما واضحا في الإعلام التركي، نظرا لقربه الشديد من داود أوغلو.

وتفيد بعض التسريبات بأن داود أوغلو دعا بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، من بينهم محمد علي بولكو، قبل أن يستقيل للانضمام إلى حزبه، وأن تلك الدعوة كانت سببا مباشرا لإحالة داود أوغلو للجنة تأديبية تمهيدا لفصله.