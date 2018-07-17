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الولايات المتحدة

قذيفة بركانية تسقط على سفينة سياحية في هاواي.. 23 جريحا

ثقب في سقف سفينة سياحية تسببت به قذيفة بركانية

أصيب 23 شخصا عندما سقطت كتلة من الحمم البركانية على سفينة سياحية قبالة جزيرة بيغ آيلاند في هاواي الاثنين.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته، خاصة وأن البركان الثائر الذي قذف هذه الحمم تسبب في تدمير مئات المساكن في منطقة كابوهو، فضلا عن ابتلاعه مئات المنازل الواقعة بالقرب منه.

وأفادت دائرة الإنقاذ المحلية أن إحدى الركاب تعرضت لكسر في الفخذ وإن إصابتها بالغة، وإن ثلاثة ركاب نقلوا إلى المستشفى للعلاج من جروح غير محددة، فيما أصيب البقية بحروق وخدوش.

وكان القارب ينظم جولات للسياح ليشاهدوا اندفاع اللهب من بركان مشتعل منذ شهرين.

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