قراءة نقدية لواقع السود في المجتمعات العربية (4)

بقلم منصور الحاج/

في هذا الجزء، سأقدم بعض المقترحات للتصدي لمشكلة العنصرية المتأصلة في المجتمعات العربية، وسأتطرق إلى أهمية تضافر الجهود من أجل بناء مجتمع واع يوفر الدعم المعنوي والحماية والتقدير للشباب والأطفال عبر إقامة أنشطة اجتماعية وأدبية وثقافية وتنظيم برامج توعوية تسلط الضوء على أوجه العنصرية وآثارها القريبة والبعيدة على السود. كما سأناقش فكرة "العنصرية العكسية" وحجج من يرون أن على السود العمل على الاندماج في المجتمعات والانفتاح عليها بدلا من التركيز على إحياء النزعة العرقية.

إن على السود في المجتمعات العربية الاعتراف أولا بأن العنصرية التي يتعرضون لها هي مشكلة حقيقية يتضرر منها أصحاب البشرة السوداء نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، ولذلك ينبغي التصدي لها بطريقة منهجية خاصة بعد فشل الأساليب التقليدية في معالجتها وذلك من أجل تغيير الواقع وتحسين مستقبل الأجيال القادمة.

على السود أيضا، تشجيع المبدعين من الأدباء والكتاب على كتابة القصائد والقصص والروايات التي توثق تجاربهم​

ولا يحتاج الإنسان الأسود إلى التفكير مليا لاستنتاج أنه يتعرض بسبب لون بشرته إلى مضايقات واعتداءات ويكون محل سخرية واستعباد بل ويستباح دمه على أيدي رجال الشرطة أو رجال الهيئة كما في حالة الشاب السعودي سليمان الحريصي أو الجماعات العنصرية بغض النظر عن الزمان والمكان.

فلا يختلف الأمر إن كان الأسود صحابيا كبلال بن رباح الحبشي أو محاربا كعنترة بن شداد أو لاعبا مشهورا كبول بوغبا أو مغنيا كمايكل جاكسون أو رئيسا سابقا كباراك أوباما أو إماما للحرم كالشيخ عادل الكلباني أو شخصا عاديا في تركيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة أو الهند أو البرازيل أو اليابان.

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إن ما يواجهه السود من عنصرية واقع لا يمكن إنكاره وحقيقة لا يستطيع حتى السود أنفسهم إخفاءها لأنها متعلقة بلون البشرة وهو أول ما يراه غير السود في السود. ومن المعروف أن تغيير اللون والملامح يتطلب جهودا مالية ضخمة، على عكس حال أقليات أخرى تتعرض للتمييز والاضطهاد كأتباع الديانات والمذاهب أو المثليين، إذ بإمكان غير المسلم إعلان إسلامه إن خشي على نفسه، وبإمكان المسلم ادعاء أنه ليس كذلك وبإمكان المثليين التظاهر بأنهم مغايرون أما السود فلا مجال لذلك.

بعد الاعتراف بضرورة التصدي للآثار السلبية المترتبة على العنصرية ضد السود على الصعيد الفردي والجماعي، يجب على السود توحيد صفوفهم وإنشاء كيانات خاصة بهم كجمعيات واتحادات وروابط ومجموعات تعنى بكل ما يتعلق بالسود من قضايا وتوفر لهم الدعم المعنوي وتناقش كل ما يطرأ من مستجدات فضلا عن تقديم النصائح وتبادل الخبرات.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تعزز ثقة السود بأنفسهم وبهويتهم بدلا من التماهي في هويات أخرى. فهذه الكيانات والمجموعات، وإن كانت مجموعات على تطبيق "واتساب" أو صفحات على "فيسبوك"، فهي بمثابة ملاذ آمن للأعضاء وفيه يستطيعون التنفيس عن أنفسهم والتعبير عن المواقف التي تواجههم وهم يعلمون علم اليقين بأن كل من في المجموعة يفهمونهم ويقدرون مشاعرهم.

الهدف من هذه الكيانات تكوين قاعدة يتعرف من خلالها السود على بعضهم بعضا وعلى القدرات التي يتمتعون بها وحجم التأثير الذي بإمكانهم إحداثه على مستوى العائلة أو الحي أو المدينة أو حتى إقليميا وعالميا.

فبما أن الهم واحد كما يقال، وبما أن أيا منا معرض لأن يكون ضحية حدث عنصري مأساوي، فإن من المنطقي أن نتجاوز الفوارق الدينية أو تلك المتعلقة بدرجة اللون أو الطبقة الاجتماعية أو التحصيل العلمي من أجل التواصل والترابط مع جميع من يشتركون معنا ونشترك معهم في لون البشرة والاستفادة من التجارب المختلفة في التغلب على المصاعب وانتزاع الحقوق.

ومن ضمن ما يمكن لهذه المجموعات القيام به هو حث الأعضاء على توثيق المواقف العنصرية بالصوت والصورة ونشرها على أوسع نطاق حتى تعي المجتمعات التي تقلل من فداحة الظاهرة أن عدم وجود أرقام عن عدد الحوادث العنصرية لا يعني أنها محدودة.

ومن أوضح الأمثلة على أهمية توثيق المواقف العنصرية التي نتعرض لها ما فعلته الناشطة السعودية نوال هوساوي حين قررت عدم الصمت على إهانة سيدة سعودية لها وصفتها بـ"العبدة" وقررت التقدم بشكوى وإطلاق هاشتاغ "العبدة" الأمر الذي أثار حملة إعلامية واسعة حصلت فيها على تضامن العديد من شرائح المجتمع.

كما أحدث مغني الراب التونسي حمزة بن عاشور ضجة كبيرة في العام 2016 حين ارتدى نظارات بها كاميرا خفية وقام بتصوير الاعتداءات اللفظية العنصرية التي يتعرض لها السود يوميا في تونس.

على السود في المجتمعات العربية العمل على تكوين كيانات للتواصل وتبادل الخبرات ونشر الوعي

على السود أيضا، ومن خلال هذه الكيانات والمجموعات، تشجيع المبدعين من الأدباء والكتاب على كتابة القصائد والقصص والروايات التي توثق تجاربهم حتى يطلع عليها المعاصرون وتستفيد منها الأجيال القادمة.

أما في ما يتعلق بفكرة "العنصرية المعاكسة" وتوجه من يقولون بأن المصلحة العامة تستوجب العمل خارج إطار المنظومة العرقية وعدم التركيز على الهوية اللونية فأقول إن التصرفات العنصرية لا تنحصر في عرق أو طائفة أو جنس معين وبإمكان أي جماعة أو أفراد مهما كان لون بشرتهم أو خلفيتهم العرقية التصرف بعنصرية تجاه من يختلف معهم. وهذا النوع من العنصرية، وإن كان مقيتا ويجب التصدي، له إلا أنه في غالب الأحوال لا يعدو أن يكون سطحيا شخصيا.

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في الغالب تكون تلك التصرفات العنصرية من قبل الأقلية المسحوقة ضد الأغلبية ذات النفوذ ردة فعل على عنصرية من يملكون المال والمناصب والمؤسسات ويسيطرون على الأجهزة العليا وبيدهم القرار الأول والأخير في اختيار الموظفين وترقيتهم واستخدام العنف بالقدر المسموح به قانونيا كما يفعل رجال الشرطة في حالات التوقيف والاشتباه. وفي نهاية المطاف فإن التصرفات العنصرية لأولئك الذين يملكون السلطة والثروة والنفوذ هي أكثر ضررا وأبلغ أثرا من تلك التي يقوم بها من لا يملكون السلطة ولا الثروة ولا النفوذ.

خلاصة الأمر، إن على السود في المجتمعات العربية العمل على تكوين كيانات للتواصل وتبادل الخبرات ونشر الوعي وتكوين قاعدة اجتماعية صلبة توفر الدعم والتوجيه وتقدم النصائح وتتبادل الخبرات والتجارب مع المجموعات الأقدم تنظيما والأنجح تجربة في انتزاع الحقوق والتغلب على المصاعب.

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