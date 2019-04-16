السودان.. قرارات جديدة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الثلاثاء عددا من القرارات المهمة شملت إعفاء النائب العام ومساعده وإنهاء خدمة النيابة العامة.

وقال المجلس العسكري في بيان: "أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قرارا أعفى بموجبه كل من عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام، وهشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس للنيابة العامة وقضى ذات القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام".

وعين المجلس العسكري رئيسا للقضاء هو يحيى الطيب أبو شورة خلفا للمقال عبد المجيد إدريس علي.

ومن بين القرارات تعيين الفريق ركن مرتضى عبد الله وراق واليا مكلفا لولاية الخرطوم.

وفي وقت سابق من الثلاثاء كان المجلس العسكري قد أعفى المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد حاتم سليمان من منصبه.

ويواصل المحتجون السودانيون اعتصامهم المستمر أمام القيادة العامة للجيش، منذ 10 أيام.

وجدد قادة الاحتجاجات موقفهم المطالب بحل المجلس العسكري الجديد، وتشكيل حكومة مدنية.

في الأثناء، أفادت وسائل إعلام محلية الثلاثاء بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيصل الخرطوم خلال أيام، لإجراء مشاورات مع قادة المجلس الانتقالي في السودان.