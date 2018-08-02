قرارات كنسية بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدة قرارات تتعلق بضبط حياة الرهبنة والأديرة، عقب حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار العامر بوادي النطرون.

واتخذت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس 12 قرارا في اجتماع حضره البابا وعدد من قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وفي أحد القرارات، حظرت الكنيسة على الرهبان الظهور الإعلامي بأي شكل من الأشكال، وإلا سيتعرض الراهب "للمساءلة والتجريد من الرهبنة والكهنوت"، وأعطت الرهبان مهلة لمدة شهر لغلق أية حسابات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت الكنيسة وقف الرهبنة أو قبول "أخوة جدد" في جميع الأديرة داخل مصر لمدة عام بدءا من الشهر الجاري.

وصدر قرار أيضا بتحديد عدد الرهبان في كل دير بحسب ظروفه وإمكانياته وعدم تجاوز هذا العدد.

وقررت الكنيسة أيضا "الالتزام بعدم حضور علمانيين (الشعب) على الإطلاق في الرسامات الرهبانية لحفظ الوقار والأصول الرهبانية الأصيلة".

وكان القائمون على دير القديس أبو مقار العامر عثروا على جثة الأنبا إبيفانيوس يوم الأحد الماضي غارقا فى بركة من الدماء أمام الغرفة الخاصة به.

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