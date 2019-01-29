قرار بإطلاق سراح 'جميع معتقلي' تظاهرات السودان

أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الثلاثاء قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة، التي تهز البلاد منذ أكثر من شهر، بحسب ما أكدت وزارة الإعلام.

وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من ألف متظاهر وناشط وصحافي، احتجزوا منذ بدء جهاز الأمن والاستخبارات بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في 19 كانون الأول/ديسمبر.

ويقول مسؤولون حكوميون إن 30 شخصا قتلوا في أعمال عنف منذ اندلاع التظاهرات بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبر ثلاثة أضعاف، لكن جماعات حقوقية تقول إن أكثر من 40 شخصاً قتلوا في التظاهرات.

وانتشرت الاحتجاجات في كافة أنحاء البلاد ضد حكم الرئيس عمر البشير الذي يتولى السلطة منذ ثلاثة عقود.

وانطلقت تظاهرات الثلاثاء في الخرطوم وأم درمان، لكن شرطة مكافحة الشغب واجهت المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق الشهود.