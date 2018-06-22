تركيا تمدد اعتقال ناشط حقوقي

أمرت محكمة في اسطنبول الخميس بمواصلة احتجاز مدير منظمة العفو الدولية في تركيا تانير كيليتش المسجون منذ أكثر من عام.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكيليتش موقوف منذ حزيران/يونيو 2017، وهو متهم بأن لديه علاقات بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية في عام 2016.

وقالت منظمة العفو الدولية في تركيا في بيان إنه مسجون "ظلما... كل شيء يدل على أنه بريء... هذا الظلم غير مقبول".

وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب قبل أيام بـ"محاكمة عادلة" له وللمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان الموقوفين في تركيا.

ويأتي قرار المحكمة قبل ثلاثة أيام من انتخابات تشريعية ورئاسية في تركيا يسعى من خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الفوز بولاية جديدة وتعزيز سلطاته.